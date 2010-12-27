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В Девяткино снова пропала вода. Местные жители негодуют
Сегодня, 14:44
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IRINA_CHALKINA

В Девяткино снова пропала вода. Местные жители негодуют

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В минувший вторник, в Мурино произошла авария на водопроводе.

В среду, 27 ноября, жители Мурино вновь пожаловались на отсутствие холодной и горячей воды в домах. О сложившейся обстановке Piter.TV рассказали читатели. 

По словам местных жителей, из батарей постепенно уходит тепло. По словам читателя, вода пропала в доме на Охтинской аллеи,14.

"Вода пропала где-то в 14:10. Нет ни холодной, ни горячей. За окном снег идет, а из дома уже тепло уходит",

—пишет читатель.

Напомним, что накануне, 26 ноября в Мурино произошла авария на водопроводе. Без воды остались около 17-ти многоквартирных домов. Местным жителям пришлось набирать воду из специальных машин, которые подогнали соответствующие службы. Примечательно, что в минувший вторник, авария затронула дома около Привокзальной площади.

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются, когда они закончатся - пока неизвестно. 

Ранее мы сообщали о том, что на КАД столкнулись 15 автомобилей.

Фото:pixabay

 

Теги: мурино, новости ленобласти, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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