Видео: жители Мурино стоят с канистрами за водой после отключения водоснабжения

Днем 26 ноября 5 тыс. квартир в Мурино остались без холодного и горячего водоснабжения. Пока ведутся работы, для петербуржцев организовали подвоз бесплатной питьевой воды. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял очередь, которая образовалась у цистерны.
Из-за аварии на водопроводе в 17-ти многоквартирных домов в Мурино на Привокзальной площади и Скандинавском проезде пропала вода. Инцидент произошел в 16:06 на сетях холодного водоснабжения.
Как сообщила администрация МО "Мурино" в 21 час, подача водоснабжения частично восстановлена. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются, когда они закончатся - пока неизвестно.
Видео: Piter.TV
Фото: Администрация МО "Мурино" / VK
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