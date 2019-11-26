Видео: жители Мурино стоят с канистрами за водой после отключения водоснабжения

Воду отключили в 16 часов из-за аварии.

Днем 26 ноября 5 тыс. квартир в Мурино остались без холодного и горячего водоснабжения. Пока ведутся работы, для петербуржцев организовали подвоз бесплатной питьевой воды. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял очередь, которая образовалась у цистерны.

Из-за аварии на водопроводе в 17-ти многоквартирных домов в Мурино на Привокзальной площади и Скандинавском проезде пропала вода. Инцидент произошел в 16:06 на сетях холодного водоснабжения.

Как сообщила администрация МО "Мурино" в 21 час, подача водоснабжения частично восстановлена. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются, когда они закончатся - пока неизвестно.

Видео: Piter.TV

Фото: Администрация МО "Мурино" / VK