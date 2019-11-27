На КАД столкнулись 15 автомобилей. Образовалась страшная пробка

Причиной аварии могло стать превышение скорости в условиях гололеда

В среду, 27 ноября, на внутреннем кольце КАД у Пискаревского проспекта произошло массовое ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

На этом участке столкнулись 10-15 автомобилей. О пострадавших никакой информации нет.

"Я ехала мимо в 7 утра, пробка уже была большая, замес там знатный. Надеюсь никто не погиб, потому что приехала реанимация", —пишут очевидцы.

Петербургские автомобилисты отмечают, что авария могла произойти из-за превышения скорости в условиях гололеда. Аналогичные аварии наблюдаются во всех района города.

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Видео:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Максим Юрин