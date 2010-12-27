"Автодор": запуск трассы М11 снизит смертность в ДТП

Дорогу Москва – Санкт-Петербург откроют 27 ноября.

В среду, 27 ноября, откроется платная трасса Москва – Санкт-Петербург М-11. Эксперты утверждают, что благодаря этой трассе снизится число ДТП. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ГК "Автодор".

Планируется, что к концу 2020 года по этой дороге будут проезжать около 20 тысяч автомобилей в сутки. По словам директора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, число аварий на этой трассе снизится, потому что встречные полосы начали разделили отбойникам. Также на этой трасс построили развязки в разных уровнях, что предусмотрено на дорогах высшей технической категории. Всё это позволяет избежать столкновений лоб в лоб.

Сама трасса протяженностью 669 км представляет из себя четырехполосную магистраль с предусмотренной максимальной скоростью в 130 км/ч.

Ранее мы сообщали о том, что движение по улице Егорова в Петербурге ограничат до конца апреля 2020 года.

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