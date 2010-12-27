Движение по улице Егорова в Петербурге ограничат до конца апреля 2020 года

Водителей предупредили об ограничениях для движения.

В ГАТИ рассказали о новых ограничениях для движения транспорта, которые вступят в силу 28 ноября.

На набережной Обводного канала, 145 литера Г будут проводить капитальный ремонт фасада здания. Из-за размещения строительных лесов с пешеходной аллеей ограничат движение водителей по улице Егорова от набережной Обводного канала до 7-й Красноармейской улицы. Работы продлятся до 29 апреля 2020 года.

До 27 декабря вступят в силу ограничения на Гранитной улице от Новочеркасского проспекта до Малоохтинского проспекта. На участке будут реконструировать газопровод.

Также ограничительные меры коснутся Невского района: на улице Крыленко от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной будут прокладывать инженерные сети до 22 декабря.

С 22:00 28 ноября до 07:00 29 ноября для для транспорта будет недоступна дорога по Прилукской улице в створе Днепропетровской улицы, где будут ремонтировать дорожное покрытие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Руставели продолжатся ограничения для движения водителей до декабря.

Фото: Piter.TV