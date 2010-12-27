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На улице Руставели продолжатся ограничения для движения водителей до декабря
Сегодня, 21:19
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nadezhda_sib

На улице Руставели продолжатся ограничения для движения водителей до декабря

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Работы планируют завершить 9 декабря.

В ГАТИ рассказали о новых ограничениях для движения транспорта с 26 ноября.

АО "МегаМейд" продолжит вести работы по прокладке теплосети на севере Петербурга, поэтому до 9 декабря для водителей ограничат движение по улице Руставели от проспекта Луначарского до Киришской улицы. 

Также в ГАТИ напомнили о том, что на Октябрьской набережной прокладывают инженерные сети, из-за этого ограничено движение автотранспорта на участке от улицы Крыленко до улицы Тельмана. Работы продлятся до 4 декабря. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к приезду Путина в Петербурге вокруг памятника Гранину установили бронестекла

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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