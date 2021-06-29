Игра завершилась со счетом 5:1.

Дубль Кучерова помог "Тампе" обыграть "Монреаль" в игре финала Кубка Стэнли. Домашний матч в первой встрече финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги завершился с результатом 5:1. Со стороны победителей на 7, 26, 43 и 52, 59 минутах отличились спортсмены Эрик Чернак, Янни Гурд, Никита Кучеров (реализовал дубль), Стивен Стэмкос.

Со стороны "Монреаля" единственную шайбу в ворота противников забросил на 38 минуте Бен Чиар. Защитник команды из России Александр Романов не попал в заявку на игру.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров забросил шестую и седьмую шайбы в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Он также совершил голевую передачу. Благодаря этому хоккеист набрал 30 очков (семь голов и 23 результативные передачи) в 19 проведенных играх. Его соотечественник Михаил Сергачев отметился результативной передачей. Он заработал 3 очков в играх плей-офф текущего сезона НХЛ. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 18 бросков по воротам.

К настоящему моменту счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Тампы". Вторая игра состоится в ночь на 1 июля. Она пройдет в Тампе.

"Монреаль" впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET