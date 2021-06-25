Клуб выиграл у "Вегаса" со счетом 3:2.

"Монреаль" впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли. Команда в домашнем шестом матче обыграла в полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги противников из "Вегаса". Встреча завершилась с результатом 3:2. Решающую шайбу спортсмены забили в овертайме.

От "Монреаля" отметились на 15, 30 и 2 минутах хоккеисты Ши Уэбер, Коул Кофилд , Арттури Лехконен. При этом российский защитник команды Александр Романов не попал в заявку на матч. У "Вегаса" шайбы в ворота соперников забросили на 15 и 42 минутах игры Райлли Смит и Алек Мартинес.

Таким образом "Монреаль" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2. Ранее трофей клуб получал только в сезоне 1992/93 годов. В решающем сражении канадцы обыграли "Лос-Анджелес" (счет матча - 4:1).

"Монреаль" в овертайме обыграл "Вегас" и вышел вперед в серии.

Видео: YouTube / PRO Hockey