"Монреаль" в овертайме обыграл "Вегас" и вышел вперед в серии

Игра завершилась со счетом 3:2.

"Монреаль Канадиенс" в овертайме обыграл "Вегас Голден Найтс" и вышел вперед в серии. Хоккеисты вышли на ледовое поле в рамках третьего матча турнира Кубка Стэнли. Мероприятие состоялось на спортивной арене "Белл-Центра".

Итоговый счет матча - 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами в ворота соперников отличились на 24 и 59 минутах Коул Коуфилд и Джон Андерсон. Последний также стал автором решающего гола в овертайме. От "Вегаса" отметились на 24 и 43 минутах Николя Руа и Алекс Пьетранджело.

Российский защитник из "Монреаля Канадиенс" Александр Романов не попал в заявку. Текущий матч также пропустил наставник команды Доминик Дюшарм. У специалиста был выявлен коронавирус.

Напомним, что на данный момент счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Монреаля". Завершающий матч пройдет 21 июня в Канаде.

Три передачи Кучерова помогли "Тампе" победить во втором матче полуфинала Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET