Игра "Тампы и "Нью-Йорк Айлендерс" завершилась со счетом 1:0.

"Тампа" и "Монреаль" сыграют в финале Кубка Стэнли. В домашнем седьмом по счету матче команда обыграла н ледовом поле спортсменов из клуба "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась с результатом 1:0 в рамках полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Единственной шайбой на 22 минуте отличился Янни Гурд.

Нападающий "Тампы" из России Никита Кучеров не отметился результативными действиями в игре. За 18 проведенных матчей текущего сезона НХЛ хоккеист набрал 27 очков (5 голов и 22 результативные передачи). К настоящему моменту он возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли сезона.

Его сокомандник, защитник Михаил Сергачев также не сумел отличиться в матче. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 18 бросков по воротам. Спортсмен провел пятый в профессиональной карьере матч плей-офф "на ноль". Этот показатель является рекордом команды.

"Тампа" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-3. Таким образом хоккеисты второй раз подряд вышли в финал Кубка Стэнли. В прошлом сезоне клуб стал обладателем трофея. В финале соревнования они обыграли на льду "Даллас" со счетом 4:2. Финал 2021 года состоится в ночь на 29 июня. Он пройдет в Тампе.

"Монреаль" впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET