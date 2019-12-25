Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:2.

"Миннесота" обыграла "Лос-Анджелес" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:2. Российский спортсмен Кирилл Капризов отличился дублем на 8 и 27 минутах встречи. Также шайбы в ворота противников забили его сокомандники на 52 и 60 минутах Нико Штурм и Юэль Эрикссон Эк (в пустые ворота). У проигравших на 20 и 56 минутах отличились Тревор Мур и Анже Копитар.

В настоящее время у дебютанта сезона НХЛ Капризова в активе насчитывается 40 очков (21 гол и 19 результативных передач). Клуб "Миннесота" одержал шестую победу подряд. Сейчас он занимает третье место рейтинге Западного дивизиона с 63 очками. "Лос-Анджелес" находится на седьмой позиции с 40 очками.

"Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл в матче НХЛ у "Филадельфии".

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