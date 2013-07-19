Гол Капризова помог "Миннесоте" победить "Аризону" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:1.

Гол Кирилла Капризова помог "Миннесоте" победить "Аризону" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:1. С стороны клуба-победителя шайбы в ворота соперников на 23, 45, 59 и 60 минутах забросили Кевин Фиала, Маркус Фолиньо, Кирилл Капризов и Нико Штурм (в пустые ворота). Единственный голом у "Аризоны" на 8 минуте отметился Кристиан Дворак.

Для российского спортсмена Кирилла Капризова текущий турнир НХЛ является дебютным. Он отличился в третьем матче подряд, набрав 38-ое очко. Сейчас на его счету записаны 19 голов и 19 результативных передач за 45 проведенных игр.

В рейтинге Западного дивизиона "Миннесота" занимает третью позицию с 61 очком. Команда одержала пятую победу подряд. "Аризона" с активом в 45 очков расположилась на четвертой строчке рейтинга.

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