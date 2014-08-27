"Миннесота" обыграла "Аризону" в гостевом матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:2.

"Миннесота" обыграла "Аризону" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:2. Со стороны победителей заброшенными шайбами отметились на 10, 24, 30, 47 и 58 минутах встречи Кирилл Капризов, Джордан Гринвэй , Маркус Йоханссон, Кевин Фиала, Йонас Бродин (забил в пустые ворота). У команды соперника на 15 и 41 минутах забили Кристиан Фишер и Алекс Голигоски.

Российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился. Его соотечественник Кирилл Капризов в дебютном сезоне турнира НХЛ набрал 37 очков (18 голов и 19 результативных передач) за 44 проведенных матча.

В настоящее время "Миннесота" занимает третье место в рейтинге Западного дивизиона. Клуб набрал 59 очков. "Аризона" с 45 очками занимает четвертую позицию рейтинговой таблицы.

"Сент-Луис" разгромил "Миннесоту" в матче НХЛ.

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