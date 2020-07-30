Американский лидер напомнил общественности о войне в Афганистане.

Дональд Трамп раскрыл причину распада СССР. Об этом американский лидер заявил во время брифинга с журналистами. Политик считает, что Советский Союз был уничтожен из-за "неудачной войны" в Афганистане. Глава Белого дома уверен, что власть потеряла из-за боевых действий много денежных средств и человеческих жизней.

Если задумаетесь о России, то поймете, что она стала Россией и перестала быть СССР именно из-за Афганистана Дональд Трамп, президент США

Политик отметил, что сомневается в том, что Россия могла сотрудничать с террористическим движением "Талибан", которое запрещено в РФ.

Бывшую военную базу СССР в Германии перестроят в спальный район.

Видео: Youtube/ Axios