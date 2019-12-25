Госсекретарь США объяснил, в чем схожи и чем различаются КНР и СССР.

Майк Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР. Государственный секретарь США заявил во время выступления президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии о том, что Америка одержит верх в противостоянии против КНР, так как Пекин повторяет ошибки Советского Союза.

Я верю, что мы сможем это сделать. У меня есть вера, потому что мы уже делали это раньше. Я верю, потому что компартия Китая повторяет некоторые из тех же ошибок, которые совершил Советский Союз Майк Помпео, госсекретарь США

По словам чиновника, в список "ошибок" Китая входит отчуждение потенциальных союзников, а также разрушение доверия внутри государства и за границей. Помпео также напомнил о том, что в Китае отказываются от прав собственности и верховенства права.

Помпео признал, что в отличие от СССР Китай серьезно интегрирован в мировую экономику. Он добавил, что Пекин больше зависит от США, чем Америка от него.

Речь идет о сложном новом вызове, с которым мы никогда раньше не сталкивались: СССР был отрезан от свободного мира. Коммунистический Китай уже в наших пределах Майк Помпео, госсекретарь США

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