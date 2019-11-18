Доктор Мясников поставил диагноз расчленившему аспирантку Соколову

Врач назвал доцента психически больным человеком.

Доктор Мясников поставил диагноз Олегу Соколову, убившему и расчленившему Анастасию Ещенко. Врач назвал доцента психически больным человеком, при этом он призвал его ответить за содеянное. Об этом Мясников написал в своем Telegram-канале.

"Здоров ли он? На мой взгляд — конечно, нет!" – заявил доктор. Он отметил, что если Соколова проверить по психическим расстройствам, то там "вылезет несомненная патология".

Также телеведущий назвал неправильным то, что "психически неуравновешенный" человек жил полноценной жизнью и все это время считался в обществе "чуток странным". Однако когда произошло преступление, все списали на психиатрию. "Теперь пусть и отвечает как нормальный человек", - заключил Мясников.

9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова достали из Мойки. При нем был рюкзак, в котором лежали женские руки. Оказалось, что преподаватель истории застрелил свою возлюбленную, 24-летнюю аспирантку вуза Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело при помощи пилы. Сейчас историк находится в СИЗО.

В субботу, 16 ноября, на Кубани состоялось прощание с убитой Анастасией Ещенко. Отпевание прошло в Троицкой церкви станицы Старовеличковской. Девушку похоронили на муниципальном кладбище станицы в закрытом гробу.

Ранее мы писали, что мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в реанимацию с похорон дочери.

Видео: Instagram / alexander_myasnikov1