Токсины вызывают изменения в генетической материале.

Доказана связь курения с мутациями и раком. Об этом заявили ученые из Йоркского университета в Великобритании. Они опубликовали свои исследования в пресс-релизе на MedicalXpress. Специалисты рассказали, что скапливающиеся в организме токсины, которые образуются из-за курения сигарет, вызывают повреждения в ДНК. Ученые исследовали ткани мочевого пузыря после воздействия на них компонентов сигаретного дыма. Эксперты обнаружили мутации, которые возникли в ходе эксперимента. Исследователи доказали, что изменения генетического материала связаны с курением.

Специалисты сделали вывод, что курение является основным фактором для появления рака мочевого пузыря. Однако повреждение ДНК токсинами дыма не являются ключевым условием для развития злокачественного новообразования. Токсины запускают механизмы, которые повреждают гены. В процесс вовлекаются ферменты APOBEC. В свою очередь они вызывают мутации вирусов, но могут и повреждать здоровые клетки, образуя рак.

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