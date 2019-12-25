Ученые советуют употреблять фильтрованный напиток.

Определен способ прожить дольше с помощью кофе. Об этом рассказали ученые из Гетеборгоского университета в Швеции. Они опубликовали результаты собственного исследования в издании European Journal of Preventive Cardiology.

Специалисты рассказали, что выявили лучший способ заваривания кофе. Он позволит уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Самым безопасным напитком, по мнению ученых, является фильтрованный кофе.

Известно, что ученые основывались на данных более 500 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет. При анализе учитывались такие факторы как курение, физическая активность, рост, вес, кровяное давление, уровень холестерина, степень образования. За добровольцами исследователи следили на протяжении 20 лет.

Работа ученых показала, что у тех, кто употреблял фильтрованный кофе, общий риск смерти был на 15% ниже, чем у тех, кто вообще не употреблял данный напиток. Кофе на 12% снизил угрозу смерти от сердечно-сосудистых заболеваний для мужчин, а также на 20% среди женщин. Самая низкая смертность наблюдалась в группе тех, кто употреблял от 1 до 4 чашек фильтрованного кофе ежедневно. Нефильтрованный кофе повышает содержание холестерина в крови и увеличивает риск смерти у пожилых.

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