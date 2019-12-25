Вырастут цены на консервы, кофе, какао и чай.

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%. Производители и поставщики предлагают увеличить закупочные цены — на 15 или 20% максимум. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исполнительного директора "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова.

Он отмечает, что ФАС одобрило эту инициативу.

Больше всего, считает Востриков, вырастут цены на консервы, кофе, какао и чай — на 20%. Причина в том, что в Россию эти продукты поставляют из-за границы, её оплачивают долларами. А курс рубля в последнее время значительно упал.

На 5 или 15% производители хотят увеличить цену макарон. По мнению поставщиков, надо пересмотреть цены на все товары, при производстве которых используются мука и зерно. Из-за роста транспортных расходов в два раза, себестоимость таких продуктов также возросла.

Хотя вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что себестоимость мучных изделий выросла всего на 5-7%.

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