"Ночлежка" оставляет на улицах пакеты с едой для бездомных: репортаж Piter.TV

К акции "Ты не один" может присоединиться любой желающий.

"Ночлежка" запустила в Москве и Петербурге акцию помощи бездомным во время карантина. У Московского вокзала оставили 15 пакетов с необходимыми продуктами и средствами гигиены. Пакеты предназначены для бездомных и нуждающихся людей, часть из них забрали в первые минуты.

Я сейчас отдаю сумасшедшие долги судебным приставам, почти по 40 тысяч каждый месяц, в чужом городе, я сам из Волгограда, вылез после перелома ноги. На днях был на Боровой и увидел про эту акцию. Товары повседневнего спроса нужны, я почти всю зарплату отдаю. Виталий Ларин, нуждающийся

"Ночлежка" оставит для бездомных Москвы и Петербурга 60 пакетов. Покупать продукты и оставлять их на улицах призывают всех неравнодушных. Для желающих поддержать акцию "Ночлежка" приготовила инструкцию с листовкой. Средняя стоимость такого пакета – 400-500 рублей.

Мы рекомендуем в эти наборы класть лапшу быстрого приготовления, консервы с ключом, шоколадку или конфеты, то есть такие продукты, которые не требуют наличие плиты или микроволновки. Кроме того, здорово, если вы сможете положить туда антисептик, этого бездомным людям очень не хватает. Григорий Свердлин, руководитель благотворительной организации "Ночлежка"

Ранее в "Ночлежке" рассказали, как бездомные живут во время карантина.

Фото и видео: Piter.TV