В Петербурге в 2024 году изъяли более 7 тонн хлеба и кондитерских изделий из-за нарушений

При покупке рекомендуется выбирать продукцию с ржаной мукой и отрубями, а также тщательно проверять маркировку на упаковке.

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу подвел итоги проверки качества хлебобулочных и кондитерских изделий за 2024 год. В ходе мониторинга специалисты исследовали 4800 проб продукции на соответствие санитарным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Результаты проверки:

– Среди хлебобулочных изделий лишь 0,2% проб не соответствовали микробиологическим требованиям.

– В кондитерской продукции нарушения выявлены в 4,5% случаев.

– По санитарно-химическим и физико-химическим показателям вся проверенная продукция соответствовала нормативам.

– В образцах не обнаружены ГМО, токсичные вещества и радионуклиды.

Принятые меры:

– Изъято более 7 тонн продукции с нарушениями в сроках годности, маркировке и условиях хранения.

– Аннулированы декларации соответствия, оформленные с нарушениями.

– Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Роспотребнадзор напоминает, что хлеб играет важную роль в рационе, обеспечивая организм углеводами, белками, витаминами группы B и клетчаткой. При покупке рекомендуется выбирать продукцию с ржаной мукой и отрубями, а также тщательно проверять маркировку на упаковке.

Также в прошлом году Роспотребнадзор по Петербургу исследовал более 4 тыс. проб плодоовощной продукции.

Фото: unsplash (Wesual Click)