В прошлом году Роспотребнадзор по Петербургу исследовал более 4 тыс. проб плодоовощной продукции

Изъяли свыше 6 тонн некачественной продукции.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу регулярно осуществляет контроль за качеством и безопасностью плодоовощной продукции. В прошлом году было исследовано более 4 тыс. проб, сообщили в управлении 11 марта.

Проверки проводили по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим и паразитологическим показателям. Несоответствие по первому критерию выявили в 2% проб, по остальным – менее 1%. ГМО и радиоактивные вещества не обнаружены.

Однако в ходе проверок предприятий выявили нарушения в условиях хранения продукции, реализации продукции с признаками порчи и соответствии маркировки установленным требованиям. По итогам контрольных мероприятий из оборота изъяли свыше 6 тонн плодов. Виновных лиц привлекли к административной ответственности.

Ситуация по надзору за качеством и безопасностью плодоовощной продукции остается на постоянном контроле управления. Берегите свое здоровье и выбирайте только качественные продукты! Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что в прошлом году ликвидировали 11 тонн некачественной рыбной продукции в Петербурге.

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