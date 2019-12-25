В прошлом году ликвидировали 11 тонн некачественной рыбной продукции в Петербурге

ГМО и радиоактивные вещества не обнаружены.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу контролируют качество и безопасность рыбы. В прошлом году исследовали 3 тыс. проб продукции, контроль включал проверку на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим и паразитологическим показателям.

Несоответствия по микробиологическим показателям выявлены в 3,6% проб, по остальным – менее 1%. ГМО и радиоактивные вещества не обнаружены.

Кроме того, в ходе мероприятий выявили нарушения условий хранения и сроков годности рыбной продукции на ряде предприятий. В результате из оборота изъяли свыше 11 тонн некачественной рыбы. Виновных привлекли к административной ответственности.

Петербуржцам посоветовали избегать покупку рыбы у частных лиц и в несанкционированных местах, обращать внимание на условия реализации, температурный режим, целостность упаковки и наличие маркировки.

Еще за 2024 год в Северной столице изъяли 3 тонны некачественного мяса.

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