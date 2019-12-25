За 2024 год в Петербурге из оборота изъяли 3 тонны некачественного мяса

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу контролирует качество и безопасность мясной продукции. В 2024 году исследовали более 5,5 тыс. проб на соответствие санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям.

Несоответствие микробиологическим показателям выявлено в 2,6% проб, физико-химическим – менее чем в 1%. Из обора изъяли свыше 3 тонн несоответствующей продукции.

В ходе проверок выявлены нарушения требований законодательства, включая нарушение условий хранения, сроков годности, отсутствие маркировочных ярлыков и реализация продукции, не соответствующей техническим регламентам. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

При покупке мяса важно обращать внимание на условия реализации, соблюдение температурного режима, целостность упаковки и маркировку.

Ранее мы рассказывали о том, что фальсифицированное молоко обнаружили в магазинах Петербурга.

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