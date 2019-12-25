Фальсифицированное молоко обнаружили в магазинах Петербурга

Планируется обращение Россельхознадзора в прокуратуру для проведения внеплановых проверок торговых точек.

В петербургских магазинах была выявлена фальсифицированная молочная продукция, не соответствующая установленным стандартам качества. Как сообщают "Известия", ссылаясь на пресс-службу Северо-Западного управления Россельхознадзора, проверки начались после поступления жалоб от покупателей на качество приобретенного молока и молочных консервов.

Специалисты провели исследование 14 образцов продукции, в результате которого выяснилось, что три из них являются подделкой ультрапастеризованного молока, а остальные 11 не отвечают нормам ГОСТа и требованиям маркировки.

Производителями данной продукции оказались компании, находящиеся за пределами Петербурга и Ленобласти. В связи с этим Россельхознадзор потребовал от магазинов изъять некачественную продукцию с полок. Кроме того, планируется обращение ведомства в прокуратуру для проведения внеплановых проверок торговых точек.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских магазинах обнаружили шесть марок поддельной сметаны.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")