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Кофе без кофеина подсластил сладкое

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Предполагается, что это связано с горькими веществами, которые содержатся в кофе.

Ученые выясняли, что в сочетании с кофе любой продукт становится слаще. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

В ходе эксперимента людей попросили описать свои обоняние и вкусовые ощущения до и после употребления напитка. Опрос показал, что вместе к кофе все участники становились более чувствительны к сахару. 

Предполагается, что это связано с горькими веществами, которые содержатся в кофе. Также отмечается, что эффект "подслащения" у всех испытуемых длился в течение короткого времени. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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