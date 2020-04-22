Кофе без кофеина подсластил сладкое

Предполагается, что это связано с горькими веществами, которые содержатся в кофе.

Ученые выясняли, что в сочетании с кофе любой продукт становится слаще. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

В ходе эксперимента людей попросили описать свои обоняние и вкусовые ощущения до и после употребления напитка. Опрос показал, что вместе к кофе все участники становились более чувствительны к сахару.

Предполагается, что это связано с горькими веществами, которые содержатся в кофе. Также отмечается, что эффект "подслащения" у всех испытуемых длился в течение короткого времени.