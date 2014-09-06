До середины лета ограничили движение по проспекту Стачек

С 11 по 15 апреля движение по боковому проезду нечётной стороны улицы Дыбенко от Дальневосточного проспекта до Искровского проспекта будет недоступно из-за прокладки водопровода.

Со следующей недели в Петербурге вводят ограничения на движение транспорта на некоторых улицах. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 11 по 15 апреля движение по боковому проезду нечётной стороны улицы Дыбенко от Дальневосточного проспекта до Искровского проспекта будет недоступно из-за прокладки водопровода.

С 12 по 30 апреля движение по набережной Обводного канала от улицы Шкапина до Измайловского проспекта ограничат из-за ремонта дороги.

Напомним, что на КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения. Работы пройдут на участке протяженностью менее километра. На мосту через реку Лубья на КАД на месяц перекроют две полосы движения. Поэтапно будут закрывать движение по всем полосам. На неделю сузили КАД между Пискаревским и Культуры. Для автотранспорта будет перекрыта четвертая полоса.

Ранее мы сообщали, что появилась подробная карта перекрытия дорог в Петербурге в 2022 году. Также с 8 апреля по 17 июля и с 21 июля по 24 августа ограничат движение на Петровском проспекте на участке от Ремесленной улицы до Петровской площади.

Фото: Piter.tv