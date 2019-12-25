Следственный комитет возбудил против него уголовное дело.

Директора Норильской обогатительной фабрики задержали по делу об обрушении. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Следственного комитета. Чиновники напомнили, что в результате трагедии погибли три человека, а еще пятеро рабочих пострадали.

На основании анализа собранных доказательств принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики пресс-служба СК по Красноярскому краю

По версии следственных органов, подозреваемый знал об аварийном состоянии элементов помещения дробильного цеха. При этом он не стал принимать никаких мер для того, чтобы приостановить рабочий процесс. Мероприятия проводились с нарушением требований промышленной безопасности. В результате произошло обрушение конструкций узла перегрузки руды, а также двух прилегающих надземных пешеходных галерей.

В Норильске дети вырыли в сугробе тоннель и добираются через него в школу.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю