Школьники придумали, как сократить себе дорогу к учебному заведению.

В Норильске дети вырыли в сугробе тоннель и добираются через него в школу. Ролик опубликован в Telegram-каналах. По данным очевидцев, местные учащиеся решили создать альтернативный путь к учебному заведению, чтобы не тратить больше времени на дорогу. Автор ролика заметил, что из-за снежных масс обычный проход к школе оказался недоступен.

Напомним, что ранее стало известно, что одноэтажные дома на севере острова Сахалин практически полностью замело снегом. В ролике, снятом местным жителем, говорится о том, что зимние осадки выпали выше уровня окна. Мужчине пришлось самому откапывать дом из-под снега. на кадрах видно, что соседние постройки находятся в аналогичной ситуации.

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Фото: BAZA