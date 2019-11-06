Специалисты рекомендовали блюда, которые больше всего подходят для утреннего приема пищи.

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость. Мнениями опрошенных специалистов поделились "РИА Новости". Специалисты объяснили, что первый прием пищи обязательно должен быть сытным, с белком и углеводами.

Предпочтительнее есть яйца, творог, небольшое количество рыбы, мяса или птицы. Для спортсменов врачи также советуют употреблять крупяной гарнир. Однако есть следует в таком количестве, чтобы не ощущать чувство тяжести в желудке. Оптимальным вариантом для всех категорий россиян эксперты считают овсянку.

Овсянка долго не уходит из желудка, она обволакивает стенки желудка, играет дополнительную защитную роль в дополнение к нашей слизи. Обволакивающий эффект позволяет желудку длительное время находиться в состоянии покоя, нет чувства голода, нет раздражения собственными ферментами и соляной кислотой комментируют диетологи

В рейтинг также попал "английский завтрак" с беконом или жареными сосисками, глазуньей, тостами и фасолью. Для каши подойдет любое молоко, как растительного, так и животного происхождения. Подобный прием пищи будет более полезен для тех, кто ведет активный образ жизни. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с проблемами, связанными с ожирением, от него придется отказаться.

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Фото: Piter.tv

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