Диетолог назвала самый полезный хлеб

Врачи посоветовали избегать подделок.

Диетологи рассказали какой хлеб наиболее полезен для человека. По мнению врача Елены Соломатиной, полезнее всего употреблять в пищу ржаной хлеб. Однако покупателю следует быть внимательнее. Часто производители называют "ржаным" хлебом изделие, в котором на самом деле нет ржаной муки. Ее заменяют пшеничной и красителем.

Предпочтительно, чтобы мука была не высшего качества, а обдирная или второго сорта. Чем проще состав хлеба, тем изделие лучше для здоровья человека. Оптимальным вариантом станет, если хлеб изготовлен только из муки, соли и воды. Таким способом готовят "восточные" изделия: лаваш, лепешки пури и средиземноморскую питу.

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Фото: Pixabay.com

YouTube/Tasty