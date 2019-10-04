Врачи назвали лучшее время для прививок от гриппа

Повторять вакцинирование медики советуют ежегодно.

Американские ученые определили, в какой именно период прививка от гриппа будет наиболее эффективной. По мнению врачей, этот осенний сезон станет более суровым, чем предыдущий.Вакцину медики советуют делать ребенку, начиная от шести месяцев. Повторять процедуру рекомендуют ежегодно. Об этом сообщили РИА Новости.

Хотя сложно предсказать, каким в действительности будет сезон, но из той информации, которую я читаю, это будет тяжелый сезон гриппа, поэтому чем раньше начнется вакцинация, тем лучше объяснил медик

Прививку должны получить все, но есть категории, подверженные большей группе риска. Грипп может вызвать особые осложнения у беременных, детей, пожилых людей, курильщиков и больных диабетом. Также пострадают люди с ослабленным иммунитетом. Осложнения скажутся на дыхательной системе человека.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Mayo Clinic, Cleveland Clinic