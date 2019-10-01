Сменная работа влияет на психическое здоровье

Нестабильный график становится причиной беспокойства и депрессии.

Ученые заметили ухудшение психического состояния у людей, работающих по ночам. Также на состояние психического здоровья влияет и различный график работы. У таких сотрудников может развиться нарушение сна и депрессия.

Мы знаем, что сменная работа меняет циркадный ритм, то есть наш нормальный цикл сна-бодрствования, который совпадает с циклом день-ночь комментируют работу авторы

В исследовании приняли участие более 28,4 тысячи человек. Сменные работники имели на 28% больше шансов на проблемы с психикой, чем люди со стабильным графиком. Особенно уязвимыми считаются женщины, которые становятся капризными и раздражительными. У них уровень психической нестабильности поднялся до 78%. Ночные смены для мужчин не привели к резкому скачку проблем с психикой.

Нарушения графика работы могут привести к социальной изоляции. Почти 33% испытуемых повысили риски возникновения депрессии и развития беспокойства.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop