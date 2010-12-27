Граница оказалась чуть выше, чем установленная правительством.

Россияне назвали субъективный порог бедности.Семья живет в бедности, если доход на каждого члена ниже 12,5 тысяч рублей. Так считают опрошенные "Левадой-центром" россияне.

По мнению жителей страны, субъективная граница бедности выше, чем установленная государством. В правительстве зафиксировали порог прожиточного минимума на сумме в 11,2 тысячи рублей.

Для поддержания нормального уровня жизни, по мнению россиян, семье необходимо около 38,1 тысячи на человека. Сейчас же среднедушевой доход семьи закрепился на отметке в 16,8 тысяч рублей. Около 7 процентов населения заявили, что получают нормальный доход.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне все больше не одобряют приезд трудовых мигрантов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/