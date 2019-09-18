Мигранты все больше не в фаворе у россиян.

"Левада-центр": россияне все больше не одобряют приезд трудовых мигрантов. К такому результату пришли исследователи после проведенного опроса населения. На данный момент 72 процента высказались против предоставления рабочих мест приезжим. В 2017 году этот показатель достигал всего 58 процентов.

В этом году равнодушных к нахождению мигрантов на территории страны стало в два раза меньше. Их количество составляет 15 процентов против предыдущих 30 процентов. За необходимость приезда трудоспособных иностранцев выступили всего 9 процентов россиян. Однако, этот показатель также уменьшился.

Ранее Piter.tv писал о том, что мигранты устроили драку со стрельбой и резней на "Апрашке".

Видео: YouTube/Al Jazeera English