Мигранты устроили драку со стрельбой и резней на "Апрашке"

Двое бойцов попали в Мариинскую больницу, еще 12 - задержала полиция.

В ночь на воскресенье 15 сентября в центре Петербурга произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой и поножовщиной. Об этом пишет "Фонтанка".

Обеспокоенный очевидец позвонил в полицию и сообщил, что в потасовке у дома №32/1 по Садовой улице около 50 мигрантов окружили машину с битами в руках. Звонивший уверял, что слышал выстрелы.

Приехавшие на место ЧП правоохранители никого не застали, но в ходе патрулирования "Апрашки" увидели гильзы и лужи крови.

Позже выяснилось, что двое участников драки, граждане Таджикистана 39 и 32 лет попали в Мариинскую больницу. У них диагностировали ножевые ранения груди, живота и ягодиц.

К утру 16 сентября полиция задержала 12 подозреваемых. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Ранее мы писали, что нетрезвый петербургский стрелок получил условный срок.

Фото: Piter.TV