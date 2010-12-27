  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нетрезвый петербургский стрелок получил условный срок
Сегодня, 13:41
76
himif

Нетрезвый петербургский стрелок получил условный срок

0 0

В мае прошлого года он разбил выстрелом стекло чужого автомобиля.

Петербуржца Александра Сергиенко признали виновным в хулиганстве, совершенным им весной прошлого года, сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга. Будучи пьяным, он открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Степана Разина в присутствии посторонних людей. Выстрелы из пневматической винтовки разбили стекло автомобиля, стоящего во дворе. Теперь мужчине грозит год и восемь месяцев лишения свободы условно. 

Ранее piter.tv писал о том, что в Ленобласти нашли останки пропавшего два года назад петербуржца.

Фото: piter.tv

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии