Нетрезвый петербургский стрелок получил условный срок

В мае прошлого года он разбил выстрелом стекло чужого автомобиля.

Петербуржца Александра Сергиенко признали виновным в хулиганстве, совершенным им весной прошлого года, сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга. Будучи пьяным, он открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Степана Разина в присутствии посторонних людей. Выстрелы из пневматической винтовки разбили стекло автомобиля, стоящего во дворе. Теперь мужчине грозит год и восемь месяцев лишения свободы условно.

Ранее piter.tv писал о том, что в Ленобласти нашли останки пропавшего два года назад петербуржца.

Фото: piter.tv