В Ленобласти нашли останки пропавшего два года назад петербуржца

Мешок с останками обнаружили в лесу Всеволожского района.

Житель Петербурга пропал осенью 2017 года: 30 ноября ушел из дома на проспекте Ветеранов и не вернулся. Вчера, 12 сентября, сообщает Следственный комитет РФ по Петербургу, задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве пропавшего.

Следствие выдвинуло версию о том, что подозреваемый вечером того рокового ноябрьского дня убил мужчину в ходе ссоры: ударил арматурой и задушил. Чтобы скрыть следы преступления – вывез тело в чехле от байдарки в лес и закопал.

Останки обнаружились именно в ходе следственных действий с участием подозреваемого. Вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения решается. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv