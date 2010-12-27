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В Ленобласти нашли останки пропавшего два года назад петербуржца
Сегодня, 11:09
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himif

В Ленобласти нашли останки пропавшего два года назад петербуржца

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Мешок с останками обнаружили в лесу Всеволожского района.

Житель Петербурга пропал осенью 2017 года: 30 ноября ушел из дома на проспекте Ветеранов и не вернулся. Вчера, 12 сентября, сообщает Следственный комитет РФ по Петербургу, задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве пропавшего. 

Следствие выдвинуло версию о том, что подозреваемый  вечером того рокового ноябрьского дня убил мужчину в ходе ссоры: ударил арматурой и задушил. Чтобы скрыть следы преступления – вывез тело в чехле от байдарки в лес и закопал. 

Останки обнаружились именно в ходе следственных действий с участием подозреваемого. Вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения решается. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv

Теги: петербург, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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