Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса

Полностью заменять животный белок растительным врачи не советуют.

Диетологи рассказали о растительных продуктах, которые могут заменить мясную продукцию. Эти продукты содержат большое количество белка, не уступающего по показателям мясу. Масштабное исследование провели в Японии. Об этом сообщила "Российская газета".

Чаще всего заменой может стать фасоль, гречка, горошек, чечевица, дикий рис и овсянка. Среди фруктов и овощей выделяют нектарины, бананы, брокколи, шпинат, спаржу, артишоки, картофель и брюссельскую капусту.

Однако полностью отказываться от животного белка ученые не советуют, так как в нем существуют 20 необходимых аминокислот. Растительной пище не хватает одной или нескольких незаменимых аминокислот.

Ранее Piter.tv писал о том, что врачи назвали продукты, которые помогут очистить сосуды.

Фото: Piter.tv

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