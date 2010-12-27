Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса

Диетологи рассказали о растительных продуктах, которые могут заменить мясную продукцию. Эти продукты содержат большое количество белка, не уступающего по показателям мясу. Масштабное исследование провели в Японии. Об этом сообщила "Российская газета".
Чаще всего заменой может стать фасоль, гречка, горошек, чечевица, дикий рис и овсянка. Среди фруктов и овощей выделяют нектарины, бананы, брокколи, шпинат, спаржу, артишоки, картофель и брюссельскую капусту.
Однако полностью отказываться от животного белка ученые не советуют, так как в нем существуют 20 необходимых аминокислот. Растительной пище не хватает одной или нескольких незаменимых аминокислот.
Ранее Piter.tv писал о том, что врачи назвали продукты, которые помогут очистить сосуды.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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