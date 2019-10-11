Врачи назвали продукты, которые помогут очистить сосуды

Врачи посоветовали есть пищу с большим содержанием вещества L-аргинин.

Зарубежные медики назвали продукты, которые помогут уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались". Об этом сообщило издание food.news.

Врачи посоветовали есть пищу с большим содержанием вещества L-аргинин. Например, мясо птицы. Заменить курицу можно лососем, а эффект усилит гарнир из бобовых или зелень.

Как оказалось, сократить вредное воздействие токсичных химических веществ способна ферментированная капуста, например, кимчи. Есть сырой чеснок не менее полезно. А если есть гранат и пить гранатовый сок, то за год можно уменьшить толщину стенок сосудов на 30%.

Ранее диетолог назвала самый полезный хлеб.

Видео: YouTube/ Наука 2.0