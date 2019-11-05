Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач объяснила вред от популярных сдобных изделий.

Диетологи назвали самые вредные сладости. Информацию об этом предоставила столичный врач Елена Соломатина "Вечерней Москве". В первую очередь опасность для здоровья вызывают изделия, содержащие и сахар, и трансжиры. Последние часто используют в кондитерском деле под названием "кондитерский жир" или как маргарин.. Эти вещества с подсластителями добавляют в пирожные, торты и выпечку вместо сливочного масла

Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или наразвес, их покупают. Но подобное пирожное -просто "бомба" для желудка комментирует специалист

Вред приносят и жареные продукты, такие как пончики, пирожки. Их жарят в кипящем масле, обычно - в трансжире. Усугубляется все начинкой, особенно - кремовой. В нее добавляются красящие и химические вещества, которые имитируют вкус, синтетические ароматизаторы. Среди прочих вредных добавок - тартразин, известный как E102 и Е122.

По мнению диетолога, следует отказаться от сладостей с ярко-ядовитой, "кислотной" окраской и резким ароматом.

Ранее Piter.tv писал о том, что диетологи назвали вредные продукты, которые лучше не есть.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Tasty