Россия наращивает объемы поставок нефтепродуктов.

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США. Немецкие журналисты считают, что Москве удалось увеличить экспорт сырой нефти в Америку. К такому результату также привели ограничения против Ирана и Венесуэлы.

Газета ссылается на данные Агентства энергетической информации от министерства энергетики США. В октябре 2019 года РФ стала вторым поставщиком по объему поставок нефтепродуктов в США. Москва в этом вопросе уступила только Канаде, на третьем месте оказалась Мексика. В ноябре объем поставок установил исторический рекорд, составив 19 млн баррелей. Таким образом уровень 2018 года проигрывает в 2,5 раза.

Россия также увеличила поставки в европейские государства. За первые 11 месяцев 2019 года экспорт нефти увеличился на 3,8%.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Газпром Нефть" выбрал 10 стартапов в помощь своему бизнесу.

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