"Газпром Нефть" выбрал 10 стартапов в помощь своему бизнесу

Компания три месяца будет работать со стартапами и выстраивать бизнес-процессы.

Акселератор компании "Газпром Нефть" выбрал 10 отечественных и зарубежных стартапов для финала своей программы помощи бизнесу. Об этом пишет РБК Петербург 10 февраля.

С "финалистами" отбора в компании теперь будут работать в течение трех месяцев, чтобы попробовать выстроить взаимовыгодные бизнес-процессы. Отмечается, что большинство проектов связано с разработкой мобильных приложений и IT-платформ, некоторые проекты уже работают самостоятельно и сотрудничают с компанией для наращивания клиентской базы. "Газпром" старается не покупать готовые технологии, а проверять имеющиеся стартапы на эффективность и после этого доводить их до совершенства. Аналогичным путем действуют Кировский завод, ГК "БестЪ", "Силовые машины" и другие компании.



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Фото: Татьяна Виноградова, Газпром нефть / "ВКонтакте"