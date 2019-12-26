Объявлен претендент на реконструкцию теплиц Таврического сада

Единственным участником конкурса на реконструкцию теплиц Таврического сада стал Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома".
Теперь Комитет по инвестициям должен оценить заявку инвестора на соответствие требованиям документации конкурса. В случае положительного решения будет подготовлено постановление о предоставлении объекта концессионеру, отметили в Смольном.
Согласно деталям соглашения, за 34 месяца инвестор должен построить социально-культурный объект с разными социо-культурными пространствами.
Ранее мы сообщали о том, что в оранжереях предлагается залить дорожки, чтобы люди могли по ним кататься на коньках, как в Парке Горького в Москве. Крышу оранжереи могут сделать открытой. Будущее общественное пространство раскинется на территории 2,7 га. Смотрители оранжереи говорят о проекте, как о "будущей жемчужине Петербурга".
Фото: Pixabay
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