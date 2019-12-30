Больше стала закупать Турция и сами США.

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти. Противодействие Венесуэле и Ирану позволило увеличить мировой спрос на поставки из РФ. Наибольший вклад внесли Турция и сама Америка/ За январь-ноябрь прошлого года экспорт вырос на 3,8%. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на информацию от Минэкономразвития.

Турция закупила в 4,5 раза больше нефти из России по сравнению с аналогичным периодом в 2018. Показатель достиг 7,55 млн против 1,69 млн тонн данного ресурса. Из-за снижения цен выручка за поставки Анкаре поднялась с 0,84 до 3,41 млрд долларов.

В США поставки возросли в 3,1 раза. За первые 11 месяцев Россия направила 4,28 миллионов тонн нефти в данный регион. Выручка выросла с 0,74 до 1,95 млрд долларов. Также страна поставила Америке нефтепродуктов на сумму в 3,8 млрд долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЕС расширит санкции против Турции за бурение на шельфе Кипра.

Видео: YouTube/CareerOneStop