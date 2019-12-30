ЕС расширит санкции против Турции за бурение на шельфе Кипра

Анкара направит к берегам Кипра буровое судно "Явуз".

Евросоюз готовит пакет санкций против Турции за дальнейшие разведочные и буровые работы на шельфе Кипра. Об этом сообщает ТАСС,

Ограничения коснутся физических и юридических лиц, ответственных за незаконное бурение. По словам главы дипломатии ЕС Жозеп Борреля работа по введению новых санкций против Анкары должна быть закончена как можно скорее.

Ранее стало известно, что Анкара направит к берегам Кипра буровое судно "Явуз" для новой операции. Власти острова заявили, что данная зона находится в пределах исключительной экономической зоны государства. Лицензии на разведку газа на территории уже получили крупные зарубежные компании.