Государство поставило себе военную цель.

Die Welt: военная мощь России значительно возросла. Авторы публикации считают, что сейчас она намного сильнее, чем была когда-либо. Журналисты также назвали основное направление, на которое ориентирована Москва. До 2029 года страна будет считать главной военной целью Европу. СМИ ссылается на работу шведского Исследовательского института национальной обороны.

Усиление боевой мощи произошло за счет роста военного бюджета и количества учений. Процесс начался еще в 2008 году. К данному моменту РФ способна участвовать сразу в нескольких региональных конфликтах.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Германии назвали главного противника НАТО.

Видео: YouTube/Минобороны России