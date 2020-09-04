По словам бизнесмена, угроза начала протестных акций перед и после выборов будет повышена.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг рассказал о возможных беспорядках после выборов в США. В интервью американскому изданию Axios миллиардер заявил, что объявление итогов голосования по стране может привести к массовым акциям протеста.

Мы можем не узнать итоговый результат в ночь выборов. Одна из тех вещей, которую нам и другим медиа пора начать делать - готовить население к тому, что нет ничего незаконного в том, что в этих выборах подсчет голосов займет несколько дней или недель Марк Цукерберг, основатель Facebook

Цукерберг добавил, что риск беспорядков и проявления насилия в период до проведения голосования, во время и после выборов будет повышен. Бизнесмен призвал власти сделать все возможное, чтобы предотвратить протестные настроения.

Напомним, что Facebook создает систему, которая будет маркировать содержание "нацеленное на лишение результатов выборов легитимности". Программа будет задействована в последние недели перед выборами американского президента.

Сотрудники Facebook устроили забастовку из-за Трампа.

Видео: YT / CBS This Morning