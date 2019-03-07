Что произошло в Петербурге 7 марта?

Piter.TV опубликовал подборку новостей за день.

1. На КАД Газель "потеряла" колеса

В четверг, 7 марта, на КАД случился курьёз: "Газель" потеряла колеса прямо во время движения. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

2. Авария с участием отечественной легковушки собрала пробку в Сертолово

В Сертолово произошло ДТП. Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

3. Рыжий Тарзан пообещал, что чиновники Петербурга будут "языками снег грести"

"Рыжий Тарзан" Вячеслав Дацик записал видео для чиновников, отвечающих за уборку Петербурга от снега. Мужчина пригрозил, что лично раздаст лопаты государственным служащим и заставит работать.

4. Перед Гренадёрским мостом сбили пешехода

В Петроградском районе иномарка сбила пешехода на "зебре". Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

5. "Газпром арена" вечером примет 50 тысяч болельщиков матча "Зенит-Вильярреал"

Матч "Зенита" и испанским "Вильярреал" соберет 50 тысяч болельщиков. Такую статистику приводят организаторы мероприятия.

Видео: Piter.TV