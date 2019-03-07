Авария с участием отечественной легковушки собрала пробку в Сертолово

Водитель не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.

Днем 7 марта в Сертолово произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что от удара отечественную легковушку развернуло поперек дороги. Машина полностью перекрыла движение по одной из двух полос. На Заречной улице в сторону поселка Песочный образовалась серьезная пробка.

Ранее мы писали, что на Митрофаньевском шоссе "БМВ" сбил 25-летнего петербуржца.

Видео: Piter.TV